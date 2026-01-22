98,9% – вероятность выхода «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов по версии Opta. На старте турнира на это давали лишь 12,5%

«Карабах» близок к выходу в плей-офф Лиги чемпионов.

Клуб из Азербайджана идет на 18-м месте в таблице общего этапа, набрав 10 очков в 7 турах. Даже в случае поражения от «Ливерпуля» в последнем туре «Карабах» с высокой долей вероятности выйдет в 1/16 финала ЛЧ.

Суперкомпьютер Opta дает 98,9% на то, что «Карабах» сыграет в плей-офф ЛЧ. На старте общего этапа команда шла в группе аутсайдеров – букмекеры давали на стыки лишь 12,5%.

«Карабах» уже почти-почти в плей-офф ЛЧ! Благодаря камбэку с победным на 94-й