«Арсенал» – фаворит на победу в Лиге чемпионов у букмекеров. «Бавария» – 2-я, «Ман Сити» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й

Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов после 7-го тура общего этапа.

Главным претендентом на победу в турнире за 4.30 остается «Арсенал». «Канониры» – единственный клуб, выигравший 7 из 7 матчей на общем этапе.

Второй у букмекеров котируется «Бавария» (6.00). Топ-3 замыкает «Манчестер Сити» (7.50), далее идет «ПСЖ» (8.00).

Победитель ЛЧ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 4.30

2. «Бавария» – 6.00

3. «Манчестер Сити» – 7.50

4. «ПСЖ» – 8.00

5-7. «Ливерпуль» – 10.00

5-7. «Барселона» – 10.00

5-7. «Реал» – 10.00

8. «Челси» – 20.00

9-10. «Атлетико» – 30.00

9-10. «Интер» – 30.00