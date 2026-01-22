«Арсенал» – фаворит на победу в Лиге чемпионов у букмекеров. «Бавария» – 2-я, «Ман Сити» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й
Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов после 7-го тура общего этапа.
Главным претендентом на победу в турнире за 4.30 остается «Арсенал». «Канониры» – единственный клуб, выигравший 7 из 7 матчей на общем этапе.
Второй у букмекеров котируется «Бавария» (6.00). Топ-3 замыкает «Манчестер Сити» (7.50), далее идет «ПСЖ» (8.00).
Победитель ЛЧ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Арсенал» – 4.30
2. «Бавария» – 6.00
3. «Манчестер Сити» – 7.50
4. «ПСЖ» – 8.00
5-7. «Ливерпуль» – 10.00
5-7. «Барселона» – 10.00
5-7. «Реал» – 10.00
8. «Челси» – 20.00
9-10. «Атлетико» – 30.00
9-10. «Интер» – 30.00
