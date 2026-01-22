«Барселона» победила «Славию» на выезде – 4:2. На 6+ мячей давали коэффициент 5.50

«Славия» и «Барселона» забили 6 мячей на двоих в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Каталонский клуб победил со счетом 4:2, отыгравшись с 0:1 по ходу матча. Дубль в составе гостей сделал Фермин Лопес. Нападающий Роберт Левандовски забил и в чужие, и в свои ворота.

Букмекеры давали коэффициент 5.50 на то, что команды забьют минимум 6 голов на двоих.

«Барселона» обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов.