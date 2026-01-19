«Хоффенхайм» лишь однажды брал медали Бундеслиги, а сейчас идет 3-м. 6.00 – завершит сезон в тройке

«Хоффенхайм» сенсационно идет на третьем месте в Бундеслиге.

Команда Кристиана Ильцера набрала 33 очка за 17 матчей. «Хоффенхайм» отстает от идущей на строй строчке дортмундской «Боруссии» на 6 очков, имея матч в запасе.

Букмекеры дают коэффициент 6.00 на то, что «Хоффенхайм» закончит чемпионат в топ-3. 3.20 – команда попадет в Лигу чемпионат по итогам сезона.

Клуб из Зинсхайма лишь однажды брал медали Бундеслиги – бронза в сезоне-2017/18.