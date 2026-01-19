Хачанов проиграл Микельсену на старте Australian Open в прошлом году. 1.62 – победит на этот раз
Карен Хачанов и Алекс Микельсен сыграют в 1-м круге Australian Open.
Соперники встречались между собой на старте прошлого Australian Open. Тогда американский теннисист уверенно победил в статусе андердога – 6:3, 7:6, 6:2.
Микельсен снова котируется андердогом против Хачанова – за 2.27. На победу российского теннисиста дают коэффициент 1.63.
Матч пройдет 20 января, начало – в 4:30 по московскому времени.
