Хачанов проиграл Микельсену на старте Australian Open в прошлом году. 1.62 – победит на этот раз

Карен Хачанов и Алекс Микельсен сыграют в 1-м круге Australian Open.

Соперники встречались между собой на старте прошлого Australian Open. Тогда американский теннисист уверенно победил в статусе андердога – 6:3, 7:6, 6:2.

Микельсен снова котируется андердогом против Хачанова – за 2.27. На победу российского теннисиста дают коэффициент 1.63.

Матч пройдет 20 января, начало – в 4:30 по московскому времени.