Хаби Алонсо 13 раз менял Винисиуса по ходу матчей в этой Ла Лиге и ЛЧ. 1.85 – Арбелоа будет менять бразильца в 2 раза реже до конца сезона

Альваро Арбелоа будет менять Винисиуса по ходу матчей «Реала» реже, чем это делал Хаби Алонсо, считают букмекеры.

«На смену Алонсо пришел Альваро Арбелоа. Судя по первым словам Арбелоа, Вини получил ручного тренера. Возможно, все труднее и Арбелоа просто создает игроку приятный фон, который на решения влиять не будет. Я скорее верю в первую трактовку.

Одним из маркеров отношений Арбелоа и Винисиуса могут стать замены игрока. Я попросил своих партнеров из БЕТСИТИ запустить специальную линию на тотал замен Винисиуса в этом сезоне в двух оставшихся турнирах.

Сейчас у Вини 10 замен в Ла Лиге и 3 в ЛЧ. Посмотрим, решится ли новый тренер менять Вини так же часто, как это делал Хаби Алонсо», – написал автор Спортса’’ Вадим Лукомский в телеграме.

БЕТСИТИ дает коэффициент 1.85 на то, что Винисиус будет заменен по ходу матча не больше 20 раз за сезон-2025/26 – следовательно, во второй части сезона Арбелое заменит его не больше 7 раз.

Обратная ставка – 21+ замена за сезон – идет с таким же коэффициентом.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Вадима Лукомского
