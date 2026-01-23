«Баффало» выиграл 17 из 21 последних матчей в НХЛ. 1.65 – впервые за 15 лет выйдут в плей-офф
«Баффало» может впервые за 15 лет выйти в плей-офф НХЛ.
«Сэйбрс» выиграл 17 из 21 последних матчей в лиге. Команда идет на 5-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 61 очко в 50 матчах.
«Баффало» не выходит в плей-офф НХЛ 14 лет подряд – это антирекорд лиги.
Букмекеры дают коэффициент 1.65 на то, что «Сэйбрс» выйдут в плей-офф в этом сезоне.
