«Баффало» выиграл 17 из 21 последних матчей в НХЛ. 1.65 – впервые за 15 лет выйдут в плей-офф

«Баффало» может впервые за 15 лет выйти в плей-офф НХЛ.

«Сэйбрс» выиграл 17 из 21 последних матчей в лиге. Команда идет на 5-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 61 очко в 50 матчах.

«Баффало» не выходит в плей-офф НХЛ 14 лет подряд – это антирекорд лиги.

Букмекеры дают коэффициент 1.65 на то, что «Сэйбрс» выйдут в плей-офф в этом сезоне.