СКА выиграл 3 матча подряд против минского «Динамо», но сегодня котируется андердогом
СКА примет минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга победил в 3 последних очных встречах, в том числе дважды – в этом сезоне.
Букмекеры считают динамовцев фаворитами встречи за 1.70. На победу петербургского клуба дают коэффициент 2.15.
Матч пройдет 19 января, начало – в 19:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости