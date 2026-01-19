СКА выиграл 3 матча подряд против минского «Динамо», но сегодня котируется андердогом

СКА примет минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга победил в 3 последних очных встречах, в том числе дважды – в этом сезоне.

Букмекеры считают динамовцев фаворитами встречи за 1.70. На победу петербургского клуба дают коэффициент 2.15.

Матч пройдет 19 января, начало – в 19:30 по московскому времени.