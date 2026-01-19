Испания – фаворит Евро-2026 по футзалу. Португалия – 2-я у букмекеров, Украина – 3-я, Россию не допустили

Букмекеры определились с фаворитами Евро-2026 по футзалу.

Главным претендентом на золотые медали с коэффициентом 2.25 котируется сборная Испании. Второй у букмекеров идет сборная Португалии (4.00) – действующий чемпион Европы, топ-3 замыкает Украина (8.00).

Сборная России, завоевавшая серебро на последнем Евро, не была допущена до соревнований.

Победитель Евро-2026 по футзалу по версии букмекеров:

1. Испания – 2.30

2. Португалия – 4.00

3. Украина – 8.00

4. Италия – 8.50

5. Франция – 10.00

6. Хорватия – 15.00

7. Словения – 20.00

Остальные – от 35.00

Турнир пройдет с 21 января по 7 февраля в Латвии, Литве и Словении.