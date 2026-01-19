Испания – фаворит Евро-2026 по футзалу. Португалия – 2-я у букмекеров, Украина – 3-я, Россию не допустили
Букмекеры определились с фаворитами Евро-2026 по футзалу.
Главным претендентом на золотые медали с коэффициентом 2.25 котируется сборная Испании. Второй у букмекеров идет сборная Португалии (4.00) – действующий чемпион Европы, топ-3 замыкает Украина (8.00).
Сборная России, завоевавшая серебро на последнем Евро, не была допущена до соревнований.
Победитель Евро-2026 по футзалу по версии букмекеров:
1. Испания – 2.30
2. Португалия – 4.00
3. Украина – 8.00
4. Италия – 8.50
5. Франция – 10.00
6. Хорватия – 15.00
7. Словения – 20.00
Остальные – от 35.00
Турнир пройдет с 21 января по 7 февраля в Латвии, Литве и Словении.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости