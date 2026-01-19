В двух последних матчах «Локо» и «Торпедо» забивала только одна команда. 5.30 – продление тренда
«Локомотив» примет «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ.
В двух последних личных встречах забивала только одна команда – 14 января «Торпедо» победило со счетом 3:0, а 30 декабря «Локо» забросил единственную шайбу в матче.
Примечательно, что после очного матча 14 января обе команды провели матч на ноль – «Локомотив» обыграл «Шанхай» (2:0), а «Торпедо» победило «Спартак» (1:0).
Букмекеры дают коэффициент 5.30 на то, что в сегодняшней игре забьет только одна команда, 1.16 – забьют обе.
Матч состоится 19 января и начнется в 19:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
