  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • 1.45 – Сенегал выйдет из группы с Францией и Норвегией на ЧМ-2026 после победы на Кубке Африки
3

1.45 – Сенегал выйдет из группы с Францией и Норвегией на ЧМ-2026 после победы на Кубке Африки

Букмекеры оценили шансы сборной Сенегала выйти из группы на ЧМ-2026.

18 января сенегальцы выиграл Кубок Африки, обыграв в финале сборную Марокко (1:0) в дополнительное время.

На чемпионате мира Сенегал сыграет в одной группе с Францией, Норвегией и победителем межконтинентальных стыковых матчей (Боливия/Суринам/Ирак).

Букмекеры дают коэффициент 1.45 на то, что сенегальцы выйдут в 1/16 финала. 2.76 – африканская сборная не выйдет из группы.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoСборная Ирака по футболу
logoКубок Африки
Ставки на сегодня
logoсборная Норвегии по футболу
Ставки на спорт
logoСборная Сенегала по футболу
logoСборная Боливии по футболу
logoСборная Франции по футболу
Ставки на футбол
logoСборная Марокко по футболу
logoЧМ-2026
logoсборная Суринама
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Хартс» станет фаворитом шотландской лиги у букмекеров, если обыграет «Селтик». 2.75 – впервые за 40 лет чемпионом Шотландии станет клуб не из Глазго
25 минут назад
Букмекеры не ожидали, что Рублев разгромно проиграет Черундоло. На поражение 0-3 давали коэффициент 8.20
сегодня, 09:38
«Баффало» выиграл 17 из 21 последних матчей в НХЛ. 1.65 – впервые за 15 лет выйдут в плей-офф
сегодня, 08:59
Медведев победил Марожана, уступая 0:2 по сетам. В лайве на камбэк россиянина давали 5.00
сегодня, 07:35
2.50 – «Бавария» закончит сезон Бундеслиги с разницей +100 мячей. Сейчас у мюнхенцев +57
19 января, 08:49
«Арсенал» – фаворит на победу в Лиге чемпионов у букмекеров. «Бавария» – 2-я, «Ман Сити» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й
вчера, 15:31
«Вашингтон» проиграл в 12 из 17 последних матчей и опустился на 12-е место на Востоке. 1.60 – команда Овечкина не выйдет в плей-офф
вчера, 14:28
«Зенит» – фаворит Winline Зимнего Кубка РПЛ у букмекеров. «Краснодар» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Динамо» – 4-е
вчера, 11:43
Махачев назвал Оливейру фаворитом поединка с Холлоуэем. Букмекеры считают иначе
вчера, 10:35
«Наполи» не выйдет в плей-офф ЛЧ, если проиграет «Челси». Лондонцы – фавориты матча 8-го тура
вчера, 09:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Порту» выиграл 9 матчей подряд. 1.82 – обыграют «Викторию» на выезде в Лиге Европы
вчера, 16:02
СКА проиграл «Спартаку» в 4 из 5 последних домашних матчей. 2.13 – москвичи снова победят в Санкт-Петербурге
вчера, 15:10
Чалов и Оздоев еще не забивали за ПАОК в Лиге Европы. 3.60 – Федор забьет «Бетису», 4.20 – отличится Магомед
вчера, 13:41
«Фенербахче» против «Астон Виллы» в Лиге Европы. Ставьте на игру с фрибетом от БЕТСИТИ
вчера, 10:30Реклама
«Челси» не забил «Пафосу» в первом тайме. Букмекеры ждут от лондонцев минимум два гола после перерыва
21 января, 20:51
«Аталанта» вышла из кризиса, а «Атлетик» плох и едет в Италию как аутсайдер». Прогноз Тимура Бокова на матч ЛЧ
21 января, 19:28
«Марсель» – «Ливерпуль»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча
21 января, 11:12Промо
«Марсель» цепляется за попадание в топ-24. «Ливерпуль» жаждет попадания в топ-8». Прогноз Славы Палагина на матч ЛЧ
21 января, 10:56
ПСВ выиграл 11 из 12 последних матчей, у клуба одно поражение за 4 месяца. 7.40 – обыграют «Ньюкасл»
21 января, 10:51
«Барселона» выйдет в плей-офф ЛЧ, если победит «Славию». Каталонцы – явные фавориты у букмекеров
21 января, 10:28