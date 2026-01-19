1.45 – Сенегал выйдет из группы с Францией и Норвегией на ЧМ-2026 после победы на Кубке Африки
Букмекеры оценили шансы сборной Сенегала выйти из группы на ЧМ-2026.
18 января сенегальцы выиграл Кубок Африки, обыграв в финале сборную Марокко (1:0) в дополнительное время.
На чемпионате мира Сенегал сыграет в одной группе с Францией, Норвегией и победителем межконтинентальных стыковых матчей (Боливия/Суринам/Ирак).
Букмекеры дают коэффициент 1.45 на то, что сенегальцы выйдут в 1/16 финала. 2.76 – африканская сборная не выйдет из группы.
