25% дают букмекеры на то, что Росеньора уволят из «Челси» в ближайшие 4 месяца. Он подписал контракт до 2032-го

Букмекеры оценили вероятность увольнения Лиэма Росеньора из «Челси» в ближайшее время.

41-летний британец возглавил лондонский клуб 6 января, подписав контракт до 2032 года. Росеньор выиграл 2 из 3 первых матчей на посту главного тренера «Челси».

Букмекеры дают коэффициент 1.22 на то, что Росеньор будет тренировать клуб в начале сезона-2026/27.

4.00 (25%) – тренер будет уволен в ближайшие 4 месяца.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
