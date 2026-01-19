Защитника «Рексхема» О’Коннора оштрафовали за 16 ставок на футбольные матчи. Игрок признал вину, дисквалификации не будет
Футбольная ассоциация Англии оштрафовала защитника «Рексхема» Тома О’Коннора за нарушение регламента о ставках.
По информации FA, 26-летний защитник сделал 16 ставок на футбольные матчи в период с апреля 2017-го по май 2021-го, когда выступал за «Саутгемптон» и «Джиллингем». 5 ставок были сделаны на турниры с участием его команд.
Футболист признал вину и сотрудничал со следствием, что помогло избежать дисквалификации. О’Коннора оштрафовали на 4,2 тысячи фунтов.
На данный момент защитник играет на правах аренды за «Питерборо» из третьего по силе дивизиона Англии.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: FA
