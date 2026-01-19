Букмекеры повысили шансы на чемпионство «Реала» на фоне поражения «Барселоны» от «Сосьедада»

Поражение «Барселоны» от «Сосьедада» (1:2) увеличило шансы мадридского «Реала» на чемпионство в Ла Лиге.

Каталонцы остались на первой строчке – у них 49 очков. «Реал» сократил отставание до одного очка. «Вильярреал» и «Атлетико» набрали по 41 баллу, у первых есть игра в запасе.

Коэффициент на титул «Барселоны» после поражения в матче 20-го тура вырос с 1.50 до 1.75. Трофей «Реала» обвалился с 2.60 до 2.25.

Шансы остальных команд на чемпионство минимальны. На титул «Атлетико» дают коэффициент 40.00, на золото «Вильярреала» – 70.00.