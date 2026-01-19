2.50 – «Бавария» закончит сезон Бундеслиги с разницей +100 мячей. Сейчас у мюнхенцев +57
«Бавария» забила 71 гол в первом круге Бундеслиги.
По итогам 18 стартовых туров мюнхенцы уверенно лидируют в чемпионате с 50 очками. Разница забитых и пропущенных мячей – плюс 57.
Рекорд по разнице мячей в топ-5 чемпионатах принадлежит «Торино» – плюс 92 гола в сезоне-1947/48.
Букмекеры дают коэффициент 2.50 на то, что «Бавария» закончит сезон с разницей +100 мячей и более, 1.47 – будет максимум +99.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости