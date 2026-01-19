Франк – подавляющий фаворит на следующее увольнение в АПЛ. Почеттино – наиболее вероятный тренер «Тоттенхэма» в сезоне-2026/27
Томаса Франка уволят из «Тоттенхэма» в ближайшее время, уверены букмекеры.
Лондонский клуб выиграл лишь один из восьми последних матчей. В чемпионате «Тоттенхэм» идет на 14-м месте с 27 очками.
Франк стал подавляющим фаворитом на следующее увольнение в АПЛ за 1.25. Главным претендентом на замену Франку котируется Маурисио Почеттино, в топ-3 также входят Оливер Гласнер и Хаби Алонсо.
Тренер «Тоттенхэма» в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:
1. Маурисио Почеттино – 3.75
2-3. Оливер Гласнер – 4.00
2-3. Хаби Алонсо – 4.00
4. Рубен Аморим – 7.00
5-6. Энцо Мареска – 9.00
5-6. Хави – 9.00
