Франк – подавляющий фаворит на следующее увольнение в АПЛ. Почеттино – наиболее вероятный тренер «Тоттенхэма» в сезоне-2026/27

Томаса Франка уволят из «Тоттенхэма» в ближайшее время, уверены букмекеры.

Лондонский клуб выиграл лишь один из восьми последних матчей. В чемпионате «Тоттенхэм» идет на 14-м месте с 27 очками.

Франк стал подавляющим фаворитом на следующее увольнение в АПЛ за 1.25. Главным претендентом на замену Франку котируется Маурисио Почеттино, в топ-3 также входят Оливер Гласнер и Хаби Алонсо.

Тренер «Тоттенхэма» в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:

1. Маурисио Почеттино – 3.75

2-3. Оливер Гласнер – 4.00

2-3. Хаби Алонсо – 4.00

4. Рубен Аморим – 7.00

5-6. Энцо Мареска – 9.00

5-6. Хави – 9.00