«Барселона» сенсационно проиграла «Сосьедаду» (1:2). На поражение каталонцев давали 4.80

«Барселона» уступила «Реал Сосьедаду» (1:2) на выезде в матче 20-го тура Ла Лиги.

В составе хозяев гол и ассист на свой счет записал Гонсалу Гедеш. В прематче «Барса» котировалась явным фаворитом за 1.66, на победу «Сосьедада» давали коэффициент 4.80.

Прервалась серия «Барселоны» из 11 победных матчей подряд во всех турнирах.

Каталонцы проиграли два последних матча против «Сосьедада» в Сан-Себастьяне.