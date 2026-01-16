Гласнер сообщил, что покинет «Кристал Пэлас» летом. Австриец – фаворит на назначение в «МЮ» вместо Кэррика
Оливер Гласнер летом может возглавить «МЮ», считают букмекеры.
51-летний австриец заявил, что уйдет с поста главного тренера «Кристал Пэлас» после завершения сезона.
Букмекеры считают Гласнера фаворитом на назначение в «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Майкла Кэррика. В число главных претендентов также входят Гарет Саутгейт и Томас Тухель.
Главный тренер «МЮ» на старте сезона-2026/27 по версии букмекеров:
1. Майкл Кэррик – 3.00
2. Оливер Гласнер – 4.00
3. Гарет Саутгейт – 7.00
4. Томас Тухель – 9.00
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости