Гласнер сообщил, что покинет «Кристал Пэлас» летом. Австриец – фаворит на назначение в «МЮ» вместо Кэррика

Оливер Гласнер летом может возглавить «МЮ», считают букмекеры.

51-летний австриец заявил , что уйдет с поста главного тренера «Кристал Пэлас» после завершения сезона.

Букмекеры считают Гласнера фаворитом на назначение в «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Майкла Кэррика. В число главных претендентов также входят Гарет Саутгейт и Томас Тухель.

Главный тренер «МЮ» на старте сезона-2026/27 по версии букмекеров:

1. Майкл Кэррик – 3.00

2. Оливер Гласнер – 4.00

3. Гарет Саутгейт – 7.00

4. Томас Тухель – 9.00