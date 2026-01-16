Головин с октября не забивает за «Монако». 3.80 – отличится в матче с «Лорьяном»

Александр Головин не забивает за «Монако» 11 матчей подряд.

Последний гол случился 29 октября в матче против «Нанта» (5:3) – тогда россиянин сделал дубль после выхода на замену. Это единственные голы Головина в этом сезоне Лиги 1.

Букмекеры дают коэффициент 3.80 на то, что Головин отличится в игре с «Лорьяном». 1.22 – россиянин снова не забьет.

Матч пройдет 16 января и начнется в 21:00 по московскому времени.