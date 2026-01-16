63% – «Реал» останется без трофеев в этом сезоне. Мадридцы вылетели из Кубка Испании и проиграли «Барсе» в финале Суперкубка

«Реал» останется без трофеев в сезоне-2025/26, считают букмекеры.

В этом сезоне мадридцы уже вылетели из Кубка Испании (2:3 с «Альбасете» в 1/8 финала) и проиграли в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:3). «Реал» продолжает борьбу в двух турнирах: котируется вторым фаворитом в Ла Лиге (2.60) и 7-м – в Лиге чемпионов (11.00).

Букмекеры дают коэффициент 1.58 (63%) на то, что «Реал» завершит сезон без трофеев.

Последний трофей «сливочные» выиграли в декабре 2024 года, обыграв «Пачуку» в финале Межконтинентального кубка ФИФА (3:0).