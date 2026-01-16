СКА выиграл 26 из 33 матчей против «Сочи» в КХЛ. 1.42 – армейцы победят сегодня
СКА примет «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.
Команды провели 33 матча между собой в рамках КХЛ – СКА выиграл 26 встреч, на счету сочинцев лишь 7 побед.
Букмекеры считают армейцев явными фаворитами сегодняшней игры за 1.42. На ничью в основное время дают коэффициент 6.10, на победу гостей – 6.00.
Матч пройдет 16 января и начнется в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости