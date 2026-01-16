Дёмин набрал 17+ очков в 3 из 4 последних матчей в НБА. 1.85 – больше 10 баллов в игре с «Чикаго»

Букмекеры ждут от Егора Дёмина результативной игры в матче с «Чикаго».

Защитник «Бруклина» набрал минимум 17 очков в 3 из 4 последних матчей НБА. В 6 из 7 последних игр он набрал 10+ баллов.

Букмекеры дают 1.85 на то, что россиянин наберет больше 10 очков с «Чикаго», аналогичный коэффициент – на 10 и меньше.

Матч состоится 17 января, начало – в 03:30 по московскому времени.