Дёмин набрал 17+ очков в 3 из 4 последних матчей в НБА. 1.85 – больше 10 баллов в игре с «Чикаго»
Букмекеры ждут от Егора Дёмина результативной игры в матче с «Чикаго».
Защитник «Бруклина» набрал минимум 17 очков в 3 из 4 последних матчей НБА. В 6 из 7 последних игр он набрал 10+ баллов.
Букмекеры дают 1.85 на то, что россиянин наберет больше 10 очков с «Чикаго», аналогичный коэффициент – на 10 и меньше.
Матч состоится 17 января, начало – в 03:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости