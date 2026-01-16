«Милан» продлил до 19 матчей беспроигрышную серию в чемпионате. 6.00 – выиграют Серию А в этом сезоне
«Милан» победил «Комо» (3:1) на выезде в вынесенном матче 16-го тура Серии А.
Команда Массимилиано Аллегри не проигрывает в чемпионате 19 матчей подряд и отстает от лидирующего «Интера» на 3 очка.
Букмекеры не верят в чемпионство «россонери». На титул «Милана» дают коэффициент 6.00, тогда как трофей «Интера» оценивается в 1.32 – около 75% вероятности.
«Милан» последний раз становился чемпионом Италии в сезоне-2021/22.
