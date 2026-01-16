2

88% – «Арсенал» выйдет в финал Кубка лиги после 3:2 с «Челси» в первом полуфинале

Букмекеры не сомневаются, что «Арсенал» выйдет в финал Кубка английской лиги.

В первом полуфинальном матче против «Челси» «канониры» победили со счетом 3:2.

Букмекеры дают коэффициент 1.13 на то, что команда Микеля Артеты выйдет в финал Кубка лиги. Это соответствует вероятности в 88%. На проход «Челси» можно поставить за 6.30.

Ответная игра состоится 3 февраля на «Эмирейтс».

Опубликовал: Кирилл Михайлов
