До 200 000 фрибетов и ценные призы от BetBoom за ставки на Australian Open

Новый год – новый турнир Большого Шлема, старт в Мельбурне. Главная интрига – попытка Синнера оформить «хет-трик» из австралийских кубков. Не стоит забывать и о желании Алькараса покорить последний неподдающийся ему мейджор и о битве за первое место в рейтингах.

Смотри Australian Open вместе с BetBoom, участвуй в новой акции «Оракул: АО 2026» и получай призы каждый день. Чтобы принять участие в акции, нужно оставлять прогнозы на странице акции . За верные прогнозы начисляются баллы, из которых формируется рейтинг участников. За каждый точный прогноз пользователь получает +1 балл. Баллы накапливаются в рейтингах.

Для заработка дополнительных баллов пользователь может использовать Буст. Нужно сделать прематч-ставку на событие, на которое ранее был оставлен прогноз. Можно ставить как ординары, так и экспрессы от 200 ₽, но забустить можно только первое событие в купоне, за который пользователь еще не получил Буст.

У пользователей есть два рейтинга: «Дневной» и «Гран-При». В «Ежедневном» рейтинге победители фиксируются награждаются каждый день по результатам предыдущего игрового дня. В рейтинге «Гран-При» победители определяются по завершении всей акции. Подробности на сайте акции .