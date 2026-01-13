«Ак Барс» выиграл 31 из 37 домашних матчей у «Нефтехимика». Казанцы – подавляющие фавориты дерби Татарстана
«Ак Барс» примет «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.
Казанский клуб выиграл 31 из 37 домашних дерби Татарстана против «Нефтехимика» в рамках КХЛ.
Букмекеры считают «Ак Барс» явным фаворитом встречи за 1.30. На победу гостей с учетом овертайма и буллитов можно поставить за 3.50.
Игра пройдет 13 января, начало – в 19:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
