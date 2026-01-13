«Северсталь» обыграла «Сибирь» в 6 из 7 последних матчей. Лидер Запада – явный фаворит сегодня
«Северсталь» и «Сибирь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Череповца, лидирующий в таблице Западной конференции, победил в 6 из 7 последних очных встреч.
Букмекеры считают «Северсталь» подавляющим фаворитом встречи за 1.33. На победу гостей с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 3.35.
Матч пройдет 13 января, начало – в 19:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
