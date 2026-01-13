Букмекеры дают 2% на то, что Алонсо возглавит клуб РПЛ после увольнения из «Реала»

Букмекеры начали принимать ставки на будущее Хаби Алонсо после ухода из «Реала».

12 января мадридский клуб объявил об уходе 44-летнего испанца с поста главного тренера по обоюдному соглашению сторон.

«Ливерпуль» – самое вероятное следующее место работы Алонсо за 2.25. Далее идут «Бавария» (6.50), «Тоттенхэм» (10.00) и сборная Испании (11.00).

БЕТСИТИ дает коэффициент 50.00 (2%) на то, что после «Реала» Алонсо возглавит любой клуб из Мир РПЛ.