Хаби Алонсо – фаворит на назначение в «Ливерпуль» после увольнения из «Реала». Клопп и Энрике – в топ-3 у букмекеров
Хаби Алонсо может возглавить «Ливерпуль» после увольнения из «Реала», полагают букмекеры.
12 января мадридский клуб объявил об уходе 44-летнего испанца с поста главного тренера по обоюдному соглашению сторон.
Букмекеры считают, что именно Алонсо станет следующим тренером «Ливерпуля» – на это дают коэффициент 2.25.
Вторым на замену Арне Слоту котируется экс-тренер мерсисайдцев Юрген Клопп (6.50), третьим – Луис Энрике из «ПСЖ» (7.00).
Следующий тренер «Ливерпуля» по версии букмекеров:
1. Хаби Алонсо – 2.25
2. Юрген Клопп – 6.50
3. Луис Энрике – 7.00
4-5. Юлиан Нагельсманн – 8.00
4-5. Андони Ираола – 8.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
