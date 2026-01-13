Хаби Алонсо – фаворит на назначение в «Ливерпуль» после увольнения из «Реала». Клопп и Энрике – в топ-3 у букмекеров

Хаби Алонсо может возглавить «Ливерпуль » после увольнения из «Реала », полагают букмекеры.

12 января мадридский клуб объявил об уходе 44-летнего испанца с поста главного тренера по обоюдному соглашению сторон.

Букмекеры считают, что именно Алонсо станет следующим тренером «Ливерпуля» – на это дают коэффициент 2.25.

Вторым на замену Арне Слоту котируется экс-тренер мерсисайдцев Юрген Клопп (6.50), третьим – Луис Энрике из «ПСЖ » (7.00).

Следующий тренер «Ливерпуля» по версии букмекеров:

1. Хаби Алонсо – 2.25

2. Юрген Клопп – 6.50

3. Луис Энрике – 7.00

4-5. Юлиан Нагельсманн – 8.00

4-5. Андони Ираола – 8.00