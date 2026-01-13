«Авангард» выиграл оба матча против «Салавата» в этом сезоне и котируется явным фаворитом сегодня
«Авангард» примет «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.
Команды дважды встречались в этом сезоне – оба раза победил клуб из Омска (3:2 ОТ, 5:2).
Букмекеры считают «Авангард» явным фаворитом сегодняшней встречи за 1.35. На победу гостей с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 3.20.
Матч пройдет 13 января и начнется в 16:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости