«Авангард» выиграл оба матча против «Салавата» в этом сезоне и котируется явным фаворитом сегодня

«Авангард» примет «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды дважды встречались в этом сезоне – оба раза победил клуб из Омска (3:2 ОТ, 5:2).

Букмекеры считают «Авангард» явным фаворитом сегодняшней встречи за 1.35. На победу гостей с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 3.20.

Матч пройдет 13 января и начнется в 16:30 по московскому времени.