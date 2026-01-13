«Реал» завершит сезон без титулов после ухода Алонсо, считают букмекеры. У мадридцев нет трофеев с декабря 2024-го

«Реал» завершит сезон-2025/26 без трофеев, считают букмекеры.

12 января мадридский клуб объявил об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера по обоюдному соглашению сторон. Его сменил Альваро Арбелоа.

Последний трофей «Реал» выиграл в декабре 2024 года, обыграв «Пачуку» в финале Межконтинентального кубка ФИФА (3:0).

В этом сезоне мадридцы могут остаться без титулов. «Реал» проиграл в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:3), котируется вторым фаворитом в Ла Лиге (2.60) и Кубке Испании (2.65) после каталонцев и 7-м – в Лиге чемпионов (11.00).