Мареска – фаворит на назначение в «Реал» после ухода Алонсо. Клопп – 2-й у букмекеров, Зидан – 3-й

Энцо Мареска может стать главным тренером «Реала», считают букмекеры.

12 января мадридский клуб объявил об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера по обоюдному соглашению сторон. Испанец проработал в «Реале» чуть более полугода: провел 34 матча, одержал 24 победы, потерпел 6 поражений и 4 раза сыграл вничью.

После ухода Алонсо тренером «сливочных» был назначен Альваро Арбелоа.

Мареска, уволенный из «Челси» 1 января, котируется фаворитом в линии на следующего главного тренера «Реала» за 3.00. В топ-3 также входят Юрген Клопп (5.00) и Зинедин Зидан (7.00).

Опубликовал: Кирилл Михайлов
