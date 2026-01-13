Медведев начал год с победы на турнире в Брисбене. 10.00 – выиграет хотя бы один ТБШ в 2026-м

Букмекеры оценили шансы Даниила Медведеве выиграть турнир Большого шлема в 2026 году.

Россиянин начал год с победы на турнире в Брисбене, где в финале он победил Брэндона Накашиму (6:2, 7:6(1)). Все 22 трофея за карьеру Медведев выиграл на разных турнирах.

Победа Медведева на хотя бы одном турнире Большого шлема в 2026-м оценивается в 10.00, что соответствует вероятности в 10%.

20.00 (5%) – россиянин впервые в карьере выиграет Australian Open.