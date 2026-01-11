«Бавария» разгромила «Вольфсбург» – 8:1. Вероятность 9+ голов в этом матче составляла 6%
«Бавария» разгромила «Вольфсбург» (8:1) в 16-м туре Бундеслиги.
В прематче мюнхенцы котировались у букмекеров подавляющими фаворитами за 1.14. Максимальная фора в линии составляла (-6) – с коэффициентом 16.00.
Тотал больше 8,5 голов оценивался в 15.40 (примерно 6% вероятности).
На Кубке Африки совсем плохо играют действующие чемпионы. С 2010-х – одни провалы
