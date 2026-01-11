«МЮ» впервые с 2014-го вылетел из Кубка Англии раньше 4-го раунда. Манкунианцы уступили «Брайтону» – 1:2

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, уступив «Брайтону» в 3-м раунде.

В прематче «МЮ» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.40 на проход. На попадание «Брайтона» в 1/16 финала букмекеры давали 2.90.

Манкунианцы впервые за 12 лет вылетели из Кубка Англии раньше 4-го раунда. В 2014-м они проиграли «Суонси» (1:2) в 1/32 финала.

