Возвращение Трента в «Ливерпуль» зимой оценивается в 12% вероятности. В этом сезоне англичанин сыграл за «Реал» 12 матчей

Букмекеры допускают возвращение Трента Александер-Арнолд в «Ливерпуль».

На его переход в стан мерсисайцев этой зимой дают коэффициент 8.50 (около 12% вероятности). Лучшие котировки в линии выставлены только на трансфер в «МЮ» (5.00) и «Ньюкасл» (5.00).

В этом сезоне английский защитник провел за «Реал» 12 матчей и отдал один ассист.

