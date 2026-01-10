Возвращение Трента в «Ливерпуль» зимой оценивается в 12% вероятности. В этом сезоне англичанин сыграл за «Реал» 12 матчей
Букмекеры допускают возвращение Трента Александер-Арнолд в «Ливерпуль».
На его переход в стан мерсисайцев этой зимой дают коэффициент 8.50 (около 12% вероятности). Лучшие котировки в линии выставлены только на трансфер в «МЮ» (5.00) и «Ньюкасл» (5.00).
В этом сезоне английский защитник провел за «Реал» 12 матчей и отдал один ассист.
