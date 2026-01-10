  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Возвращение Трента в «Ливерпуль» зимой оценивается в 12% вероятности. В этом сезоне англичанин сыграл за «Реал» 12 матчей
9

Возвращение Трента в «Ливерпуль» зимой оценивается в 12% вероятности. В этом сезоне англичанин сыграл за «Реал» 12 матчей

Букмекеры допускают возвращение Трента Александер-Арнолд в «Ливерпуль».

На его переход в стан мерсисайцев этой зимой дают коэффициент 8.50 (около 12% вероятности). Лучшие котировки в линии выставлены только на трансфер в «МЮ» (5.00) и «Ньюкасл» (5.00).

В этом сезоне английский защитник провел за «Реал» 12 матчей и отдал один ассист.

Какие еще трансферы возможны зимой: Гехи? Мармуш? Трент?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoТрент Александер-Арнолд
logoНьюкасл
logoРеал Мадрид
возможные трансферы
Ставки на спорт
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Ак Барс» выиграл 31 из 37 домашних матчей у «Нефтехимика». Казанцы – подавляющие фавориты дерби Татарстана
вчера, 14:54
Медведев начал год с победы на турнире в Брисбене. 10.00 – выиграет хотя бы один ТБШ в 2026-м
вчера, 13:48
«Северсталь» обыграла «Сибирь» в 6 из 7 последних матчей. Лидер Запада – явный фаворит сегодня
вчера, 12:40
Букмекеры дают 2% на то, что Алонсо возглавит клуб РПЛ после увольнения из «Реала»
вчера, 10:48
Хаби Алонсо – фаворит на назначение в «Ливерпуль» после увольнения из «Реала». Клопп и Энрике – в топ-3 у букмекеров
вчера, 10:35
«Авангард» выиграл оба матча против «Салавата» в этом сезоне и котируется явным фаворитом сегодня
вчера, 09:26
1.40 – Винисиус останется в «Реале» после зимнего трансферного окна, 2.70 – покинет клуб
вчера, 08:58
«Реал» завершит сезон без титулов после ухода Алонсо, считают букмекеры. У мадридцев нет трофеев с декабря 2024-го
вчера, 08:41
Мареска – фаворит на назначение в «Реал» после ухода Алонсо. Клопп – 2-й у букмекеров, Зидан – 3-й
вчера, 07:56
Аморим – третий фаворит на назначение в «Вест Хэм». Мареска и Лэмпард – в топ-5 у букмекеров
12 января, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
До 200 000 фрибетов и ценные призы от BetBoom за ставки на Australian Open
вчера, 14:25Промо
«Верил в удачу, готовился морально, но всё равно не верится, что выиграл»: в Казани FONBET и КХЛ разыграли четвертую Niva Legend
12 января, 14:22Промо
«Динамо» пропустило одну шайбу от «Торпедо» в 3 последних матчах. 2.90 – максимум один гол от нижегородцев
12 января, 13:34
1.45 – Шипачев наберет 1000-е очко в КХЛ в матче с «Адмиралом»
12 января, 11:56
СКА выиграл все 18 матчей против «Лады» в КХЛ. 1.60 – продление тренда
12 января, 11:41
1.40 – Спронг наберет очки в первом матче за «Автомобилист» после перехода из ЦСКА
12 января, 09:33
«Реал» и «Барселона» забили 4 мяча в 1-м тайме финала Суперкубка Испании. Еще столько же голов в матче оценивается в 19% вероятности
11 января, 20:01
«Лион» 2 года не проигрывает «Лиллю». Команда Фонсеки котируется андердогом в предстоящем очном матче в рамках Кубка Франции
11 января, 19:28
«МЮ» проигрывает «Брайтону» в Кубке Англии после 1-го тайма – 0:1. Проход манкунианцев в следующий раунд оценивается в 46% вероятности
11 января, 17:22
Винисиус не забивает 19 матчей. 2.85 – отметится голом в финале Суперкубка Испании против «Барселоны»
11 января, 16:28