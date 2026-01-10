«Кристал Пэлас» вылетел из Кубка Англии от клуба из 6-го дивизиона – 1:2. На поражение лондонцев в основное время давали 8% вероятности

«Кристал Пэлас» вылетел из Кубка Англии от «Мэкклсфилда» из 6-го дивизиона.

Лондонцы уступили в 1/32 финала по итогам основного времени со счетом 1:2.

В прематче «Пэлас» котировался фаворитом с коэффициентом 1.06. На проход «Мэкклсфилда» букмекеры давали 7.30. Поражение лондонцев в основное время зашло за 12.50 (около 8% вероятности).

Перед 1/32 финала «Пэлас» входил в топ-10 букмекерских фаворитов на победу в Кубке Англии.

