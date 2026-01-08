«Сити» не смог обыграть «Брайтон» (1:1), ведя по ходу матча. В лайве на спасение гостей давали 7.00

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) в 21-м туре АПЛ.

«Горожане», считавшиеся явными фаворитами встречи, вели в счете после первого тайма. «Брайтон» спасся от поражения благодаря голу Каору Митомы на 60-й минуте.

В лайве на спасение гостей давали коэффициент 7.00.

«Сити» не побеждает на протяжении трех матчей – ранее были ничьи с «Сандерлендом» (0:0) и «Челси» (1:1).