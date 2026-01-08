«Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту» (2:3) в гостях, пропустив решающий мяч на 95-й. В лайве на победу хозяев давали 12.00

«Борнмут» обыграл «Тоттенхэм» (3:2) в рамках 21-го тура АПЛ.

Хозяева забили победный мяч на 95-й минуте – отличился Антуан Семеньо. В лайве на победу «Борнмута» давали коэффициент 12.00.

Команда Андони Ираолы прервала серию из 11 матчей без побед. У «Тоттенхэма» одна победа в 6 последних играх.