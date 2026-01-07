В Турции выявили 108 тренеров и 104 менеджера футбольных клубов, которые делали ставки. Ранее были отстранены более 1000 футболистов и 149 арбитров

В Турции продолжается масштабное расследование дела о незаконных ставках и договорных матчах.

По данным TRT Haber, Федерация футбола Турции (TFF) выявила 212 функционеров, которые делали ставки на матчи в течение последних 5 лет. В их числе 108 тренеров и 104 менеджера профессиональных команд.

Этой осенью TFF отстранила более 1000 футболистов разных дивизионов страны за ставки. 27 из них выступают за клубы Суперлиги, в том числе за «Бешикташ» и «Галатасарай».

17 судей и два президента футбольных клубов были арестованы по делу о незаконных ставках и договорных матчах, а 149 арбитров отстранили за ставки.