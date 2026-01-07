«Спортинг» проиграл «Витории Гимараэш» и вылетел из Кубка лиги, ведя к 92-й минуте. В лайве на камбэк давали 51.00
«Спортинг» сенсационно уступил «Витории Гимараэш» (1:2) в полуфинале Кубка португальской лиги.
Клуб из Лиссабона котировался подавляющим фаворитом встречи, а по ходу матча вел в счете до 92-й минуты. «Гимараэш» вышел в финал Кубка лиги благодаря дублю Алионе Ндойе в компенсированное время.
В лайве на камбэк «Витории» можно было поставить за 51.00 – менее 2% вероятности.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
