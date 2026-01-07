9.50 – Росеньор не выиграет ни один из первых 3 матчей в «Челси», 2.63 – покинет клуб до конца сезона

Букмекеры открыли специальную линию, посвященную назначению Лиэма Росеньора в «Челси».

Соглашение с 41-летним англичанином, ранее возглавлявшим «Страсбур», рассчитано до 2032 года.

За 2.63 можно поставить на то, что Росеньор уйдет из «Челси» до конца сезона, 1.36 – будет работать в клубе в начале следующего сезона.

4.50 – Росеньор выиграет три первых матча в качестве тренера «Челси», 9.50 – не победит ни в одном из них.

7 января «Челси» сыграют с «Фулхэмом» в АПЛ, 10 января встретятся с «Чарльтоном» в 1/32 финала Кубка Англии, а 14 января проведут матч против «Арсенала» в полуфинале Кубка лиги.