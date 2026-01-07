«Тоттенхэм» котируется андердогом против «Борнмута», который не выигрывает 11 матчей подряд и идет ниже в таблице
«Борнмут» примет «Тоттенхэм» в 21-м туре АПЛ.
«Борнмут» не выигрывает с 26 октября – 11 матчей подряд. Клуб идет на 15-м месте в таблице чемпионата Англии, на 4 очка отставая от идущего 13-м «Тоттенхэма».
Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи за 2.18. На ничью дают коэффициент 3.60, на победу «Тоттенхэма» – 3.20.
Игра пройдет 7 января и начнется в 22:30 по московскому времени.
