«Челси» – фаворит против «Фулхэма» в первом матче при Росеньоре. У «синих» 2 победы в 10 матчах
«Фулхэм» примет «Челси» в рамках 21-го тура АПЛ.
«Аристократы» выиграли лишь 2 из 10 последних матчей во всех турнирах. Сегодняшняя игра станет первой для «Челси» под руководством Лиэма Росеньора.
Букмекеры считают «Челси» фаворитом встречи за 2.11. На победу хозяев дают коэффициент 3.50, на ничью – 3.70.
Матч пройдет 7 января и начнется в 22:30 мск.
