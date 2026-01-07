«Челси» – фаворит против «Фулхэма» в первом матче при Росеньоре. У «синих» 2 победы в 10 матчах

«Фулхэм» примет «Челси» в рамках 21-го тура АПЛ.

«Аристократы» выиграли лишь 2 из 10 последних матчей во всех турнирах. Сегодняшняя игра станет первой для «Челси» под руководством Лиэма Росеньора.

Букмекеры считают «Челси» фаворитом встречи за 2.11. На победу хозяев дают коэффициент 3.50, на ничью – 3.70.

Матч пройдет 7 января и начнется в 22:30 мск.