«Барселона» выиграла 8 матчей подряд и не пропустила в 4 последних. 3.20 – всухую победит «Атлетик»
«Барселона» и «Атлетик» встретятся в полуфинале Суперкубка Испании.
Каталонский клуб выиграл 8 матчей подряд во всех турнирах, не пропустив в 4 последних играх. Последнее поражение на внутренней арене случилось в октябре – 1:2 с «Реалом» в 10-м туре Ла Лиги.
Букмекеры дают коэффициент 3.20 на то, что «Барселона» победит «Атлетик» и не пропустит. 1.28 – каталонцы выйдут в финал Суперкубка, 3.76 – дальше пройдет клуб из Бильбао.
Матч пройдет 7 января и начнется в 22:00 мск.
