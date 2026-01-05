45% – Мадуро приговорят к 60+ годам заключения в США. 15% – президент Венесуэлы избежит тюрьмы

Николас Мадуро не сможет избежать тюрьмы в США, считают букмекеры.

3 января США провели военную операцию, результатом которой стал захват президента Венесуэлы и его супруги. 63-летнего Мадуро будут судить по обвинению в контрабанде наркотиков и оружия.

На платформе для ставок Polymarket самым вероятным исходом дела Мадуро считается тюремное заключение на 60+ лет – 45% вероятности. На срок от 40 до 60 лет дают 22%, от 20 до 40 – 10%.

15% – Мадуро избежит тюремного заключения в США.