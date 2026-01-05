4.00 – в 2026-м состоится самый дорогой трансфер в истории футбола. Рекорд – €222 млн за переход Неймара из «Барсы» в «ПСЖ»
Букмекеры оценили вероятность крупного трансфера в футболе в 2026 году.
Британские букмекеры дают коэффициент 4.00 (25%) на то, что в этом году состоится самый дорогой трансфер в истории футбола.
Самым дорогим трансфером в истории футбола считается переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за 222 миллиона евро.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
