Флетчер – фаворит на место главного тренера «МЮ» в сезоне-2026/27. Гласнер – 2-й у букмекеров, Мареска – 3-й, Кэррик – 4-й
Даррен Флетчер останется на посту главного тренера «МЮ» в следующем сезоне, считают букмекеры.
41-летний шотландец, игравший за «Юнайтед» с 2000 по 2015 годы, станет исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» до конца сезона. Он сменит Рубена Аморима, который был уволен из клуба сегодня, 5 января.
Букмекеры дают коэффициент 1.66 на то, что Флетчер будет тренировать «МЮ» в следующем сезоне. В топ-3 фаворитов также входят Оливер Гласнер (4.00) и Энцо Мареска (4.50), уволенный из «Челси» 1 января.
Главный тренер «МЮ» в сезоне-2026/27:
1. Даррен Флетчер – 1.66
2. Оливер Гласнер – 4.00
3. Энцо Мареска – 4.50
4. Майкл Кэррик – 6.00
5. Гарет Саутгейт – 9.00
