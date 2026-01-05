Флетчер – фаворит на место главного тренера «МЮ» в сезоне-2026/27. Гласнер – 2-й у букмекеров, Мареска – 3-й, Кэррик – 4-й

Даррен Флетчер останется на посту главного тренера «МЮ» в следующем сезоне, считают букмекеры.

41-летний шотландец, игравший за «Юнайтед» с 2000 по 2015 годы, станет исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» до конца сезона. Он сменит Рубена Аморима, который был уволен из клуба сегодня, 5 января.

Букмекеры дают коэффициент 1.66 на то, что Флетчер будет тренировать «МЮ» в следующем сезоне. В топ-3 фаворитов также входят Оливер Гласнер (4.00) и Энцо Мареска (4.50), уволенный из «Челси» 1 января.

Главный тренер «МЮ» в сезоне-2026/27:

1. Даррен Флетчер – 1.66

2. Оливер Гласнер – 4.00

3. Энцо Мареска – 4.50

4. Майкл Кэррик – 6.00

5. Гарет Саутгейт – 9.00