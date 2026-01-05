Аморим – с отрывом главный претендент на следующее увольнение в АПЛ. У тренера разногласия с руководством «МЮ»
Рубен Аморим станет следующим уволенным тренером в АПЛ, считают букмекеры.
После матча с «Лидсом» (1:1) тренер «МЮ» сказал: «Я пришел сюда, чтобы быть менеджером «Манчестер Юнайтед», а не тренером. Это ясно».
Журналист Бен Джейкобс сообщил, что Аморим и директор клуба Джейсон Уилкокс недовольны друг другом.
За месяц коэффициент на то, что Аморим станет следующим уволенным тренером в АПЛ, обрушился с 20.00 до 1.45. В 5 последних матчах «МЮ» одержал лишь одну победу.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
