Букмекеры начали принимать ставки на то, что Венесуэла станет 51-м штатом США

Букмекеры оценили вероятность вхождения Венесуэлы в состав США.

3 января США провели военную операцию, результатом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. 63-летнего политика будут судить по обвинению в контрабанде наркотиков и оружия.

На платформе для ставок Polymarket вероятность вхождения Венесуэлы в состав США оценивается в 4%. 96% - Венесуэла не станет 51-м штатом США.